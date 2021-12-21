Принцесса Мадлен с мужем Кристофером и детьми / Getty Images

С мужем и детьми: шведская принцесса Мадлен сходила на елки

С мужем и детьми: шведская принцесса Мадлен сходила на елки

Шведская принцесса Мадлен – младшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава, прилетела вместе с семьей в Стокгольм на рождественские праздники.

Принцесса Мадлен и мистер Кристофер О'Нил посетили рождественские елки вместе с тремя своими детьми, а видео с этого мероприятия было опубликовано в официальном аккаунте шведской королевской семьи в Instagram.

Очевидно, что большая семья шведских монархов на Рождество соберется вместе, вопреки пандемии и обеспокоенности относительно нового штамма коронавируса "Омикрон".

Напомним, ранее на странице шведской королевской семьи было опубликовано видео, на котором дети кронпринцессы Виктории – принцесса Эстель и принц Оскар, зажгли четвертую свечу Адвента.

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