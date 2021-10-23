С мужем и дочерьми-красавицами: испанская королева Летиция посетила церемонию

В пятницу, 22 октября, в Испании состоялась 29-я церемония вручения награды принцессы Астурийской. Мероприятие проходило в театре Кампоамор в городе Овьедо.

Премия носит имя нынешней принцессы Испании Леонор и вручается в восьми категориях: за достижения в искусстве, общественных науках, социальных науках, гуманитарной деятельности, международном сотрудничестве, спорте, научных и технических исследованиях, "Согласие".

Испанская королевская семья / Associated Press

На церемонии награждения присутствовали король Филипп, королева Летиция, наследная принцесса Леонор, инфанта София и бывшая королева София. Для важного мероприятия все члены королевской семьи надели красивые вечерние образы. Например, королева Летиция была в черном платье от The 2nd Skin Co с пышной юбкой, которую украшало два банта. Образ дополнили тонкий пояс, черные туфли-лодочки и насыщенный макияж. Из аксессуаров для важного события королева выбрала массивные браслеты и серьги.

Испанская королевская семья / Getty Images

Принцесса Леонор надела мини-платье c принтом и рюшей на подоле, которое сочетала с бежевыми слингбэками. Волосы 15-летней принцессы были собраны в хвост.

Испанская королевская семья / Getty Images

Ее сестра, 14-летняя инфанта София, надела пышную юбку из фатина, которую сочетала с черной футболкой и балетками. Волосы принцессы были собраны в низкий пучок.

Испанская королевская семья / Getty Images

Король Филипп надел на мероприятие строгий костюм с розовым галстуком, а его мама королева София сатиновое пальто на одну пуговицу, которое сочетала с маленькой сумкой, множеством украшений и бежевыми туфлями.

Испанская королевская семья / Getty Images

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