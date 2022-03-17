С нами весь мир: итальянцы из Милана отправили в Украину гуманитарную помощь

Жители Милана собрали для украинцев гуманитарные фуры, которые уже едут в Украину.
Весь мир поддерживает Украину в это трудное время, когда на ее территорию вторглась Россия и убивает мирных жителей, детей и безжалостно уничтожает города и села.
Люди со всего мира собирают гуманитарную помощь украинцам. К примеру, жители Милана и прихожане Православной митрополии Аквилеи собрали гумпомощь и уже отправили гуманитарные фуры в Украину.
Об этом в соцсети сообщили архиепископ Avondios и дизайнер интерьеров из Милана Davide, сопровождающих гуманитарный конвой в Черновцы.
"Мы доехали до границы со Словенией! Наше путешествие продолжается. Мы держим вас в курсе… #Украина, мы идем!" – написал архиепископ Avondios.
Архиепископ Avondios и дизайнер Davide все это время рассказывали и показывали в Instagram, как они вместе с волонтерами собирали продукты, одежду и вещи первой необходимости для украинцев.
На странице благотворительной организации L'Odissea della Pace есть ссылка для пожертвований для Украины, а также можно присоединиться к помощи как волонтер.
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