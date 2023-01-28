С насыщенным макияжем и в платье в китайском стиле: Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Первая леди с мужем принимали в своей резиденции гостей по случаю празднования китайского Нового года.

В Белом доме состоялось празднование китайского Нового года, на котором показали танец дракона.

Фото: Associated Press

Хозяйка праздника – Джилл Байден – предстала перед гостями в наряде в китайском стиле. На ней было красное платье миди по фигуре с флористическим узором, специально для нее разработанное брендом One/Of. Обула Байден черные замшевые туфли на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит первая леди дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с красной помадой, черными тенями на веках и бронзовыми румянами. В ушах у нее были серьги с бриллиантами, на шее – золотые цепочки с кулонами, а на руках – два золотых браслета и один бриллиантовый. Французский маникюр завершил лук Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в классический черный костюм, белую рубашку и красный галстук в черную полоску.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на саммите лидеров трех стран Северной Америки Джилл Байден предстала в темно-синем обтягивающем платье миди и в ярких туфлях.

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