С неухоженным маникюром и в красном платье с декольте: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге продемонстрировала новый яркий аутфит.

Она предстала перед журналистами в красном платье по фигуре длины миди и с короткими рукавами. Наряд имел глубокое декольте, и она надела черный топ, чтобы не выглядело откровенно.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Платье Карин сочетала с бежевыми лакированными туфлями. Образ она дополнила любимыми золотыми украшениями – серьгами-гвоздями с бриллиантами и цепочкой с бриллиантовой подвеской, а также браслетом с подвеской. Глаза она подчеркнула черным карандашом и накрасила веки персиковыми тенями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

И все было бы отлично, если бы не красный маникюр Жан-Пьер – он был неухоженным. Ногти заметно отросли. Пресс-секретарь или забыла, или не нашла свободного времени для коррекции своего маникюра.

С этим же маникюром Карин появлялась и на следующий день на брифинге. Тогда она была одета в желтое платье с V-образным вырезом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

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