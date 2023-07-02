С ней это тоже случалось: как с Сарой Йоркской произошел конфуз на трапе самолета

Сара Йоркская уже много лет не является членом семьи, так как с 1996 года находится в разводе со средним сыном королевы Елизаветы II – принцем Эндрю.

Но за десять лет брака (поженилась пара в 1986 году) они много путешествовали. Однажды во время одной такой поездки на Маврикий с Сарой и произошла забавная ситуация.

Сара, герцогиня Йоркская, в желтой блузке с цветочным узором, темно-синей юбке и темно-синей шляпе с широкими полями и синих туфлях-лодочках на каблуках спускалась по трапу самолета со своим мужем принцем Эндрю, герцогом Йоркским, одетым в белую форму Королевского флота. В этот миг поднялся сильный ветер и вздернул юбку герцогини.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Похожие конфузы неоднократно случались с принцессой Уэльской Кейт и даже с королевой Елизаветой II, хотя покойная монарх придумала лайфхак, который помог ей избегать таких ситуаций на публике.

Напомним, недавно Сара Йоркская рассказала, что перенесла операцию после случайно обнаруженного рака груди. Сейчас мать принцесс Беатрис и Евгении восстанавливается.

Читайте также: