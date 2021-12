С ней связаны теплые воспоминания: принц Уильям назвал любимую песню своей мамы Дианы

Принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям рассказал публике о любимой песне своей матери принцессы Дианы.

Герцог Кембриджский появился в специальном выпуске сериала Apple Fitness + Time To Walk с понедельника. И выбрал для публики три композиции, которые слушатели могут взять с собой в дорогу.

Одним из треков стала любимая песня мамы Уильяма – принцессы Дианы. Это композиция Тины Тернер "The Best", с которой у герцога Кембриджского связаны теплые воспоминания.

Принц Уильям с родителями Дианой и Чарльзом / Associated Press

"Когда я был моложе, мы с Гарри учились в школе-интернате. Моя мама слушала разные песни, чтобы хоть как-то избавиться от беспокойства, связанного с возвращением в школу", - говорит Уильям. "И одна из песен, которую я очень хорошо помню и запомнилась мне за все это время, и я до сих пор наслаждаюсь ею тайно, это Тина Тернер "The Best", потому что, сидя на заднем сиденье и напевая ее, я чувствовал по настоящему семейный момент. И моя мама пела во весь голос . Однажды мы даже затащили полицейского в машину, он тоже иногда подпевал", - вспоминает Уильям, пишет Hello! "И когда я слушаю его сейчас, он возвращает меня к тем поездкам на машине и вызывает множество воспоминаний о моей матери", - подытожил принц.

Принцесса Диана с сыном Уильямом / Associated Press

