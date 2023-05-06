С ног до головы в Fendi и в украшениях за 164 тысячи долларов: образ принцессы Евгении на коронации

Сару Йоркскую на коронацию Чарльза и Камиллы не пригласили, а вот двое ее дочерей – племянницы короля – принцессы Евгения и Беатрис со своими мужьями присутствовали на исторической церемонии.

Образ старшей из сестер – принцессы Беатрис на коронации короля мы вам уже показывали. На ней было яркое платье в насыщенном малиновом цвете от бренда Beulah London и серьги почти за 39 тысяч долларов.

Принцесса Беатрис, ее муж Эдуардо и принц Гарри / Фото: Associated Press

Младшая принцесса Евгения надела кашемировое пальто темно-синего цвета от Fendi под которым было синее платье прямого силуэта Fendi by Kim Jones. Принцесса находится на последних месяцах беременности, поэтому наряд должен был сидеть комфортно на ней.

Туфли, перчатки и сумка в руках Евгении тоже были от Fendi. А вот серьги она надела дорогие от Garrard из 18-каратного белого золота с бриллиантами, стоимостью 27 384 долларов. В комплекте с серьгами шло колье Garrard за почти 137 тысяч долларов.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Евгения распустила и уложила волосы, сделала красивый макияж и выглядела очень симпатично. Как, впрочем, и ее старшая сестра. Они обе на своих образах явно не сэкономили в этот день.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк на коронации короля Чарльза III / Фото: Getty Images

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