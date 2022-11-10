С ног до головы в нарядах от Michael Kors: сестры Спенсер прогулялись по улицам Лондона

Сестры были в нарядах от Michael Kors с ног до головы, когда их сфотографировали во время прогулки по одной из лондонских улиц. Леди Элиза была одета в пальто оверсайз графитового цвета из шерсти стоимостью 700 долларов. 30-летняя девушка дополнила свой образ свитером из шерсти в рубчик болотного цвета и серыми прямыми джинсами, а также босоножками оттенка металлик с тиснением под змею и сумкой тоже от Michael Kors за 472 доллара.

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра леди Амелия была одета в жаккардовый тренч с логотипом Michael Kors за 535 долларов, под которым у нее был также свитер с высокой горловиной горчичного цвета. Девушка надела синие джинсы такого же фасона, как у сестры, и также босоножки, но только в золотом цвете. А на плече у нее висела оливковая сумка от Michael Kors Parker за 615 долларов.

Обе сестры собрали белокурые волосы в хвосты, сделали дневной макияж и надели серьги с бриллиантами. И выглядели на прогулке весьма стильно. На днях в Лондоне состоялась премьера пятого сезона сериала "Корона", возможно, сестры Спенсер как раз ходили на премьерный показ.

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