С ног до головы в сером: королева Матильда вышла на мероприятие с мужем Филиппом

Король и королева Матильда посетили очередное мероприятие во рамках исполнения своих королевских обязанностей.

Вчера королева Матильда и король Филипп посетили Monnikenheide-Spectrum в городе Зоерселе, который оказывает поддержку и заботу о людях с психическими расстройствами и их семьях.

Они сопровождают около 180 резидентов, около 150 клиентов дневных центров или мастерских полупромышленного труда и еще несколько десятков с амбулаторной социальной поддержкой или на поддерживаемом трудоустройстве.

49-летняя Матильда была одета в серое короткое пальто от Natan couture из коллекции осень-зима 2022 и юбку, а сверху набросила серое длинное пальто. Обута королева была в серые замшевые туфли Gianvito Rossi, а в руках несла клатч с тиснением под питона Diane von Furstenberg.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Свой total grey look королева дополнила несколькими золотыми браслетами и часами на запястье и серьгами-висюльками в ушах.

А недавно мы видели роскошный выход королевы Матильды в вечернем платье и с тиарой на голове, когда Ее Величество посетила торжественный банкет во дворце.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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