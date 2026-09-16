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С норвежской принцессой Астрид, умершей через два дня после похорон брата-короля, простятся в особенном ее сердцу месте
Норвежский королевский дом обнародовал подробности и дату прощания с принцессой Астрид, которая скончалась 11 сентября в возрасте 94 лет.
В официальном заявлении дворца сообщается, что похороны принцессы Астрид – сестры короля Харальда V, состоятся в следующую среду, 23 сентября, в 13:00 в церкви Рис в Осло.
Решение провести похороны в этой церкви обусловлено тесной эмоциональной связью с ней, поскольку останки ее мужа, Йохана Мартина Фернера, покоятся там с 2015 года, что подтверждает намерение похоронить принцессу рядом с ее супругом.
Церемония будет проходить в соответствии с протоколом, соответствующим официальному трауру страны. По распоряжению короля Хокона VIII национальный флаг будет приспущен над Королевским дворцом и другими официальными зданиями в течение всего дня похорон.
Королевский двор также подтвердил, что религиозная служба будет транслироваться в прямом эфире онлайн и на основных средствах массовой информации страны, что позволит гражданам принять участие в церемонии на расстоянии.
Напомним, принцесса Астрид умерла всего через два дня после кончины ее брата, короля Харальда V, ознаменовав конец эпохи для последней оставшейся в живых дочери короля Улафа V и кронпринцессы Марты.
Ее уход вызвал глубокий шок, особенно после трогательного снимка, сделанного ею во время траура за ее братом, где она стояла рядом с гробом Харальда всего за несколько дней до своей собственной смерти.
Несмотря на преклонный возраст и серьезные проблемы со здоровьем, с которыми она столкнулась в последние месяцы, включая две госпитализации прошлой весной из-за пневмонии и имплантацию кардиостимулятора, принцесса сохраняла твердую приверженность институту до самого конца.