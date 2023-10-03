С новой любимой укладкой и в костюме: принцесса Кейт с мужем Уильямом приехали в Кардифф

Кейт и Уильям встретились с детьми в одной из местных школ, а также приехали, чтобы узнать больше о важной работе различных общественных групп. Визит королевской четы приурочен к началу Black History Month – месяцу истории темнокожих, который Великобритания отмечает в октябре.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса сегодня снова сияла в брючном костюме. На этот раз надела темно-синий в полоску от Holland Cooper. Также на Кейт была белая рубашка-боди тоже от Holland Cooper, а обута в синие замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Ее Волосы сияли и были распущены, а также красиво уложены волнами, она сделала дневной макияж и надела кольца и часы от Cartier за 5750 долларов, которые носит уже много лет. Ногти покрывать в этот раз лаком Кейт не стала.

Принц Уильям был в коричневом пиджаке, белой рубашке и с очень интересным синим галстуком. Также он надел синие брюки и свои любимые замшевые коричневые ботинки.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В начале осени принцесса Уэльская уже продемонстрировала на публике несколько образов в брючных костюмах. Надо отметить, что они ей весьма к лицу.

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