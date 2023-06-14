С новой прической и макси-платье: королева Матильда посетила концерт в Брюсселе

Королева Бельгии Матильда 13 июня посетила заключительный концерт Международного музыкального конкурса королевы Елизаветы, который прошол в Центре изящных искусств Bozar в Брюсселе. Концерт дали первые 6 победителей в сопровождении Симфонического оркестра Opera Ballet Vlaanderen под управлением Алехо Переса.

Королева Бельгии Матильда / Фото: Getty Images

В этот раз королева одела длинное платье в пестрый цветочный принт от бренда Dries Van Noten из коллекции весна-лето 2017, ранее в этом наряде она уже появлялась на публике.

Свой образ Матильда дополнила новой прической, поскольку ее волосы были элегантно уложены назад, крупными оранжевыми серьгами, оранжевыми туфлями и золотым браслетом-манжетой от Francesca Romana Diana. В руке королева держала золотой клатч.

Королева Бельгии Матильда / Фото: Getty Images

Конкурс проводится в Брюсселе с 1937 года. Он назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Она была большой любительницей музыки, и сама играла на скрипке. Главный приз включает в себя денежное вознаграждение в размере 25 000 евро и дает победителю возможность принять участие во многочисленных концертах в Бельгии и за рубежом.

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