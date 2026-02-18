С новой прической и в пальто, украшенном камнями: Брижит Макрон продемонстрировала красивый образ

Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Мумбаи вместе с премьер-министром Нарендрой Моди приняли участие в мероприятии «Индийско-французский год инноваций и культурного чествования» у «Ворот Индии».

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

На событии первая леди появилась в черном пальто без воротника, украшенном сверху разнообразными камнями. На ней также были черные свитер и узкие брюки, а также черные туфли на шпильках.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

А еще госпожа Макрон продемонстрировала новую прическу — у нее была укладка с челкой и меньшим объемом, чем обычно. Макияж смоки-айс завершил лук первой леди.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Мамбая предстала в кожаном жакете рыжего оттенка, белой блузке и черных прямых брюках со стрелками.