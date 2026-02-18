- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
С новой прической и в пальто, украшенном камнями: Брижит Макрон продемонстрировала красивый образ
Первая леди Франции с мужем находится с официальным визитом в Индии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Мумбаи вместе с премьер-министром Нарендрой Моди приняли участие в мероприятии «Индийско-французский год инноваций и культурного чествования» у «Ворот Индии».
На событии первая леди появилась в черном пальто без воротника, украшенном сверху разнообразными камнями. На ней также были черные свитер и узкие брюки, а также черные туфли на шпильках.
А еще госпожа Макрон продемонстрировала новую прическу — у нее была укладка с челкой и меньшим объемом, чем обычно. Макияж смоки-айс завершил лук первой леди.
Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Мамбая предстала в кожаном жакете рыжего оттенка, белой блузке и черных прямых брюках со стрелками.