С новой прической и в серьгах матери-королевы: принцесса Леонор посетила концерт

Принцесса Леонор / © Getty Images

Будущая королева Испании появилась на светском мероприятии в классическом темно-синем жакете Armani, который сверкал стразами и была в широких синих брюках. Обула Леонор черные кожаные остроносые туфли на каблуках и в руках держала синюю замшевую сумку Massimo Dutti.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Мы обратили внимание на прическу принцессы. Длинные светлые волосы у нее были распущены, а спереди были несколько струящихся волнами прядей. Принцесса сделала легкий вечерний макияж и надела серьги-колечки из белого золота с бриллиантами и аквамаринами от Aldao Jewelry, которые одолжила из ювелирной шкатулки своей матери Летиции.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, в прошлое свое появление на публике принцесса Леонор также блистала в синем брючном костюме. Это было почти меясяц назад, когда мать и дочь приехали во Дворец правительства Наварры в очень похожих деловых образах.

