С новой сумкой и в новых сапогах: герцогиня Корнуольская в Аскоте

С новой сумкой и в новых сапогах: герцогиня Корнуольская в Аскоте

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская уже вернулись домой в Англию после тура по Иордании и Египту.

Вчера, 20 ноября, герцогиня Камилла встретилась со студентами клуба Ebony Horse Club на ноябрьских гонках в Аскоте на ипподроме Аскот. Ebony Horse Club - это благотворительный и общественный центр верховой езды в Брикстоне.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Ее Высочество появилась на публике в клетчатом теплом пальто бежевого цвета в крупную клетку, это не новинка в гардеробе Камиллы, в холодное время года она часто надевает это пальто. К наряду герцогиня подобрала меховой головной убор, кожаные высокие сапоги темно-коричневого цвета (похоже новые) и коричневую сумку, которую ранее мы у Камиллы также не видели.

Она была в кожаных перчатках, в ушах были жемчужные серьги-висюльки, а на лице легкий макияж. Из-под пальто виднелась белая блузка, которая очень гармонично смотрелась в образе.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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