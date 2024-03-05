С новым кулоном и в блузке с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена на работе

После нескольких ярких появлений на работе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер решила одеть наряд в классических цветах – черно-белом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На брифинге в Вашингтоне она предстала в черном жакете с одной пуговицей, черных брюках и белой блузке с V-образным вырезом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой деловой образ Карин дополнила замшевыми сапогами на каблуках, в которые заправила штаны.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер пополнила свою коллекцию аксессуаров – на шее у нее появился бирюзово-серебряный кулон на золотой цепочке. Уши она украсила золотыми серьгами с бриллиантами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь, как всегда, сделала укладку с кудрями и макияж с персиково-черными тенями и карандашом.

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на брифинг в костюме цвета Апероль.

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