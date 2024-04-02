С новым макияжем и в пудровом платье с пятнами: пресс-секретарь Байдена на церемонии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила 10-ю ежегодную церемонию вручения наград за правду, которая состоялась в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Для такого события женщина выбрала вечернее пудровое ассиметричное платье макси с драпировкой. Наряд очень идет Карин, но общую картину испортила ткань платья, на которой были заметны странные пятна.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Аутфит пресс-секретарь дополнила черными замшевыми ботильонами. У нее была объемная прическа с локонами, элегантные серьги, серебряный и золотой браслеты.

У Жан-Пьер был новый макияж, с которым мы ее еще не видели. Веки она накрасила пудро-розовыми тенями, использовала тушь с удлинительным эффектом и нанесла на губы помаду кирпичного оттенка.

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в помятом жакете оверсайз.

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