С ножом в руке: Эммануэль Макрон разрезал огромный пирог, а жена его поддерживала

Президентские супруги приобщились к французской традиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон вместе с членами Французской федерации хлебобулочных и кондитерских изделий приняли участие в мероприятии в Елисейском дворце в Париже.
Президент разрезал ножом огромный традиционный французский пирог, который готовят на Крещение. Пирог наполнен миндальным кремом или франжипаном.
Эммануэль был одет в синий классический костюм, белую рубашку и темно-синий галстук.
Брижит предстала на мероприятии в черном блейзере с золотыми пуговицами и золотом платье-футляре. У нее была объемная укладка, макияж смоки-айс, часы с черным ремешком и кольцо с камнями.
Напомним, Брижит Макрон продемонстрировала стильный лук во всем черном: элегантном двубортном пальто, водолазке и кожаных перчатках.
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