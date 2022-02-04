С обнаженным сексуальным торсом: эффектный выход спортсмена из Американского Самоа на открытии Олимпиады

С обнаженным сексуальным торсом: эффектный выход спортсмена из Американского Самоа на открытии Олимпиады

36-летний Натан Крамптон произвел фурор своим образом во время церемонии открытия Олимпийских игр.

Сегодня, 4 февраля, официально открылись зимние Олимпийские игры-2022 на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Во время церемонии открытия прошел "Парад наций". Спортсмены из разных стран прошли маршем по стадиону с национальными флагами, демонстрируя свои наряды.

Церемония открытия не обошлась и без голых торсов. Так, скелетонист из Американского Самоа - Натан Крамптон – появился перед публикой в национальном наряде и с обнаженным накачанным торсом, обмазанным маслом.

Натан Крамптон / Associated Press

На нем была бежевая юбка с красной отделкой и бахромой, поверх нее была белая часть юбки с бежево-черным узором. Юбку он украсил черным поясом-веревкой с красно-белыми хвостами их перьев. Обут аутлет был в черные вьетнамки. На бицепсы он завязал черные нитки с белыми клыками.

Натан Крамптон / Associated Press

Натан Крамптон / Associated Press

На шее у Натана было красное флористическое ожерелье и черно-белое ожерелье меньшего размера. Головной черный убор с металлическими деталями и черная маска на лице завершили эффектный лук спортсмена.

Натан Крамптон / Associated Press

Натан - единственный представитель своей страны на соревнованиях в Пекине, он же и был знаменосцем команды.

Видимо, Крамптон решил повторить или даже переплюнуть известные выходы представителя страны Тонга — Пита Тауфатофуа - на предыдущих Олимпийских играх. Тогда спортсмен произвел фурор своим обнаженным сексуальным и мускулистым торсом. Из одежды на нем была тонганская традиционная одежда — таовала (юбка) в бежевых тонах.

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Пита Тауфатофуа / Associated Press

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