С обнаженным торсом: Евгений Клопотенко похвастался своей первой татуировкой

С обнаженным торсом: Евгений Клопотенко похвастался своей первой татуировкой

Шеф-повар решился сделать татуировку на ребрах.

Евгений Клопотенко сделал свою первую татуировку и похвастался ею. Мастер тату Ульяна Нешева опубликовала снимки с поваром у себя в Instagram.

Евгений Клопотенко/Instagram Ульяны Нешевой

Евгений решился на татуировку в районе ребер. На фото Клопотенко с обнаженным торсом и в джинсах показал свое интересное тату.

Евгений Клопотенко/Instagram Ульяны Нешевой

"Сделали Евгению Клопотенко его первую татуировку", — подписала снимки Ульяна.

Напомним, Клопотенко провел прямой эфир с первой леди Украины по теме "Мифы и реальность реформы системы школьного питания".

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