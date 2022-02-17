С обнаженным торсом: Евгений Клопотенко похвастался своей первой татуировкой

Шеф-повар решился сделать татуировку на ребрах.
Евгений Клопотенко сделал свою первую татуировку и похвастался ею. Мастер тату Ульяна Нешева опубликовала снимки с поваром у себя в Instagram.
Евгений решился на татуировку в районе ребер. На фото Клопотенко с обнаженным торсом и в джинсах показал свое интересное тату.
"Сделали Евгению Клопотенко его первую татуировку", — подписала снимки Ульяна.
Напомним, Клопотенко провел прямой эфир с первой леди Украины по теме "Мифы и реальность реформы системы школьного питания".
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