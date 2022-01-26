С обнаженным животом и в компании бородатого мужчины: 23-летняя дочь Обамы на улицах Лос-Анджелеса

С обнаженным животом и в компании бородатого мужчины: 23-летняя дочь Обамы на улицах Лос-Анджелеса

Фотографы подловили старшую дочь экс-президента США во время прогулки в Калифорнии.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала 23-летняя дочь Барака и Мишель Обамы – Малия. Девушка гуляла в компании бородатого мужчины, наверное, это ее друг или коллега с работы. Они неспешно шли и о чем-то говорили.

Для прогулки Малия выбрала лук в стиле кэжуал. Она сочетала песочные широкие брюки с укороченной серой толстовкой на молнии, которая обнажала ее плоский живот. Аутфит девушка завершила кроссовками Nike.

Малия Обама / Getty Images

Волосы Малии были заплетены в африканские косички и собраны сзади в хвост. По две косички она оставила спереди.

Малия Обама / Getty Images

Когда Малия увидела, что ее снимают фотографы, она безэмоционально посмотрела им в объектив.

Читайте также: