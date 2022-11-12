С обнаженным животом: Иванка Трамп в наряде кораллового цвета появилась на свадьбе сестры

Сегодня, 12 ноября, младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп выходит замуж за 25-летнего ливанского миллиардера Майкла Булоса. Свадьбу устроили в роскошной резиденции Трампа – Мар-а-Лаго во Флориде, на которую пригласили более 250 гостей.

На свадьбу Тиффани приехала и ее старшая сестра Иванка Трамп с семьей – мужем Джаредом Кушнером и детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом. Иванка опубликовала в Instagram снимки с события.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Готовы праздновать @tiffanytrump и @michaelboulos!" – написала Иванка.

Трамп выглядела роскошно. На ней был костюм кораллового цвета, украшенный камнями и жемчугом. Наряд состоял из кроп-топа с американской проемом, который обнажал ее плоский живот, и юбки миди.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Аутфит Иванка дополнила туфлями цвета металлик. Волосы она собрала в элегантную прическу и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

Кушнер надел классический черный костюм, белую рубашку и серый галстук. Сыновья также были в черных костюмах и клетчатых галстуках, а на дочке было черное платье.

Напомним, на свою свадьбу Тиффани надела белое платье миди с камнями на талии.

Читайте также: