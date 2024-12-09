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С огромным цветком из бисера на груди: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на красной дорожке

С огромным цветком из бисера на груди: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на красной дорожке

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Женщина вышла на красную дорожку перед началом 47-й церемонии вручения наград Центра Кеннеди.

50-летняя Карин Жан-Пьер - пресс-секретарь Белого дома - посетила светское мероприятие в Вашингтоне.

Карин надела длинное черное платье-бюстье с оригинальным декором - на груди его украшал огромный 3D цветок вышитый пайетками коричневого, бежевого и черного цветов.

Образ она дополнила серьгами в ушах, объемной укладкой своих роскошных кудрявых волос, а также гламурным вечерним макияжем, в котором акцент был сделан на глазах, ведь на них Карин нанесла тени с блестками.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Также это мероприятие в Вашингтоне посетила первая леди Джилл Байден в белом платье и 84-летняя Нэнси Пелоси - бывший спикер Палаты представителей.

Нэнси Пелоси с мужем / © Getty Images
Нэнси Пелоси с мужем / Фото: Getty Images

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