С опухшим лицом и одеялом на коленях: Путин на параде победы выглядел нездорово

Последнее время все больше появляется слухов о болезни кремлевского диктатора.
69-летний Путин на параде Победы выглядел довольно жалко.
Во-первых, бросалась в глаза нездоровая одутловатость лица. Возможно, отек связан со злоупотреблением уколами красоты и филлерами, но выглядит это очень болезненно.
Кроме того, внимание привлекла тяжелая походка Путина. Создавалось ощущение, что он пытается скрыть хромоту. Или ему сложно передвигаться.
Во время самого парада его видели сидящим с теплым одеялом на коленях. Вокруг 69 летнего диктатора сидели люди значительно старше него и практически никто из них в одеяло не кутался.
Любой из наиболее часто называемых диагнозов Путина, может объяснить такое странное поведение человека, который всегда старался демонстрировать свое физическое здоровье.
Анонимные источники утверждают, что у диктатора развивается болезнь Паркинсона, начальная стадия деменции, шизоидное расстройство и онкология.
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