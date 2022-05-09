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С опухшим лицом и одеялом на коленях: Путин на параде победы выглядел нездорово

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С опухшим лицом и одеялом на коленях: Путин на параде победы выглядел нездорово

Associated Press

Последнее время все больше появляется слухов о болезни кремлевского диктатора.

69-летний Путин на параде Победы выглядел довольно жалко. 

Во-первых, бросалась в глаза нездоровая одутловатость лица. Возможно, отек связан со злоупотреблением уколами красоты и филлерами, но выглядит это очень болезненно. 

Кроме того, внимание привлекла тяжелая походка Путина. Создавалось ощущение, что он пытается скрыть хромоту. Или ему сложно передвигаться. 


Во время самого парада его видели сидящим с теплым одеялом на коленях. Вокруг 69 летнего диктатора сидели люди значительно старше него и практически никто из них в одеяло не кутался. 

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Любой из наиболее часто называемых диагнозов Путина, может объяснить такое странное поведение человека, который всегда старался демонстрировать свое физическое здоровье. 

Анонимные источники утверждают, что у диктатора развивается болезнь Паркинсона, начальная стадия деменции, шизоидное расстройство и онкология. 

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