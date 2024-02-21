С особенным браслетом и букетом цветов: Хиллари Клинтон на мероприятии в Берлине

Экс-первая леди США и бывший государственный секретарь страны в деловом аутфите предстала на Берлинале.

Хиллари Клинтон в рамках 74-го Берлинского международного кинофестиваля провела встречу "Особый вечер с секретарем Хиллари Клинтон" Фонда Cinema For Peace в Берлине.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Там она предстала в темно-синем жакете без воротника и с перламутровыми пуговицами, черном джемпере и темно-синих штанах.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Хиллари сделала аккуратную укладку и макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями, а руку – золотым кольцом и особенным браслетом-цепочкой с миниатюрными снимками своих внуков.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

После выступления Клинтон подарили красивый букет цветов.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз на Берлинале Хиллари Клинтон продемонстрировала образ в красном жакете со скрытыми пуговицами и черной юбке из люрекса.

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