С отцом-королем не встретится: принц Гарри посетил церемонию в Лондоне

30 сентября во время церемонии вручения премии WellChild в Лондоне принц Гарри был запечатлен беседующим с больными детьми и их родителями. На мероприятии чествуют достижения и стойкость тяжелобольных детей и их семей.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Гарри находился в отеле в центре Лондона, всего в двух милях от Букингемского дворца, и менее чем в часе езды от Виндзора, где живет принц Уильям со своей семьей.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Супруга принца Меган Маркл осталась в Калифорнии с детьми. Ранее были дискуссии на тему, увидится ли Гарри со своим отцом королем Чарльзом, но, вероятно, нет, поскольку монарх все еще находится в Шотландии, где проводит свой летний отпуск в замке Балморал.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

В Великобританию принц Гарри приехал после серии мероприятий в Нью-Йорке. Там он посетил ужин высокого уровня на тему "Насилие в отношении детей и его влияние на психическое здоровье", организованном Всемирной организацией здравоохранения в Нью-Йорке, где повидался с королевой Бельгии Матильдой.

Принц Гарри и королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз принц Гарри посещал Британию в начале сентября, когда неожиданно приехал на похорон лорда Роберта Феллоуза (мужа своей тети Джейн) и остановился у брата своей матери, графа Спенсера в поместье Элторп.

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