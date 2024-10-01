С отцом-королем не встретится: принц Гарри посетил церемонию в Лондоне

Принц Гарри прибыл в Британию на церемонию Wellchild Awards.
30 сентября во время церемонии вручения премии WellChild в Лондоне принц Гарри был запечатлен беседующим с больными детьми и их родителями. На мероприятии чествуют достижения и стойкость тяжелобольных детей и их семей.
Гарри находился в отеле в центре Лондона, всего в двух милях от Букингемского дворца, и менее чем в часе езды от Виндзора, где живет принц Уильям со своей семьей.
Супруга принца Меган Маркл осталась в Калифорнии с детьми. Ранее были дискуссии на тему, увидится ли Гарри со своим отцом королем Чарльзом, но, вероятно, нет, поскольку монарх все еще находится в Шотландии, где проводит свой летний отпуск в замке Балморал.
В Великобританию принц Гарри приехал после серии мероприятий в Нью-Йорке. Там он посетил ужин высокого уровня на тему "Насилие в отношении детей и его влияние на психическое здоровье", организованном Всемирной организацией здравоохранения в Нью-Йорке, где повидался с королевой Бельгии Матильдой.
Напомним, в прошлый раз принц Гарри посещал Британию в начале сентября, когда неожиданно приехал на похорон лорда Роберта Феллоуза (мужа своей тети Джейн) и остановился у брата своей матери, графа Спенсера в поместье Элторп.
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