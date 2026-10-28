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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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С открытым плечом и рукавом-кейпом: королева Максима поразила своим вечерним нарядом

Её Величество умело сочетает классические элементы с актуальными модными тенденциями, не боится экспериментов и часто выбирает детали, придающие образам особый характер.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Во вторник, 27 октября, король Виллем-Александр, королева Максима и их старшая дочь принцесса Амалия устроили ужин для членов Государственного совета Нидерландов во дворце Ноордейнде в Гааге. Государственный совет является независимым консультативным органом правительства и парламента по вопросам законодательства и государственного управления, а также высшей общей административной судебной инстанцией Нидерландов.

Королева Максима выбрала для мероприятия изысканное платье на одно плечо с рукавом-кейпом. Её Величество известна любовью к насыщенным цветам, смелым фасонам и креативным аксессуарам, поэтому и на этот раз не разочаровала.

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Наряд голландского дизайнера Клааса Иверсена отличался оригинальным кроем. Фасон придавал платью современный вид, сохраняя при этом элегантность, уместную для королевских мероприятий.

Она дополнила образ роскошными украшениями, в частности, эффектной брошью на плече и длинными серьгами-подвесками. Свои светлые волосы королева уложила мягкими волнами, а красная помада придала образу ещё большего гламура.

Интересно, что Максима надела это платье не впервые: ранее она уже появлялась в нём, но стилизация наряда была другой.

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