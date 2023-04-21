С отросшим маникюром и в розовом платье с рюшами: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела ежедневный брифинг в Вашингтоне.

Там она появилась в розовом платье с V-образным вырезом и рюшами на рукавах. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги, а на шее – серебряная цепочка с подвеской-жемчужиной.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Жан-Пьер сделала свою любимую прическу с кудрями, макияж с персиковыми тенями на веках и розовой помадой на губах. А вот маникюр она забыла или не успела обновить – ногти заметно отросли, а красный лак местами облез, это выглядело неряшливо.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в романтическом гипюровом платье миди красного цвета с рукавами три четверти и плечами-фонариками.

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