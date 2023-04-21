С отросшим маникюром и в розовом платье с рюшами: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер надела на работу яркое платье, а вот маникюр забыла обновить.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела ежедневный брифинг в Вашингтоне.
Там она появилась в розовом платье с V-образным вырезом и рюшами на рукавах. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги, а на шее – серебряная цепочка с подвеской-жемчужиной.
Жан-Пьер сделала свою любимую прическу с кудрями, макияж с персиковыми тенями на веках и розовой помадой на губах. А вот маникюр она забыла или не успела обновить – ногти заметно отросли, а красный лак местами облез, это выглядело неряшливо.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в романтическом гипюровом платье миди красного цвета с рукавами три четверти и плечами-фонариками.
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