С отросшими корнями и бицепсами: болгарская принцесса шокировала общественность своим внешним видом

На прошлой неделе болгарская королевская семья пережила одно из самых важных событий за последние годы - состоялась репатриация тела Фердинанда I - первого царя династии после обретения страной независимости от Османской империи. Тело Фердинанда I перезахоронили в семейном склепе во Вранском дворце - неофициальной резиденции болгарских монархов. Останки царя были репатриированы и перезахоронены через 76 лет после его смерти в Германии.

Болгарская принцесса Калина и ее семья / Фото: Getty Images

Мероприятие посетила болгарская царская семья: болгарский принц Кирилл Преславский с женой Розарио Надаль, принц Константин-Ассен Видинский, 17-летний Симеон-Хасан Муньоз, а также его мать - принцесса Калина и ее муж Китин Муньоз. Особое внимание на этом мероприятии привлекла 52-летняя принцесса Калина.

Женщина является единственной дочерью Симеона II - последнего царя Болгарии. В 1946 году монархия в стране была упразднена на основании референдума и семье эмигрировала в Испанию, где и обосновалась. Калина, принцесса Болгарии и герцогиня Саксонская, родилась 19 января 1972 года в Мадриде. Она окончила французский лицей в испанской столице, после чего поступила в английский колледж. Она изучал "Историю искусств" в Лондоне, а 26 октября 2002 года вышла замуж за испанского мореплавателя Антонио Хосе Китина Муньоса-и-Валькарселя.

На публике принцесса появлялась очень редко и практически не вела светскую жизнь. Поэтому, когда она посетила церемонию перезахоронения тела, привлекла внимание своей внешностью.

Болгарская принцесса Калина с мужем / Фото: Getty Images

У принцессы были отросшие корни волос, очень накаченное мускулистое тело и искривленный нос.

Болгарская принцесса Калина / Фото: Getty Images

Но проблемы с носом у нее не из-за неудачной пластической операции, а из-за травмы и ее страшных последствий. В возрасте восьми лет с ней произошел несчастный случай в школе - она сломала два зуба. Еще один несчастный случай произошел, когда принцесса училась в Лондоне в 1999 году. О том что произошло рассказал ее муж изданию Vanity Fair.

"Она пошла к дантисту за капами, но, к сожалению, дантист просверлил слишком много зубов в основании кости. Это вызвало серьезные проблемы, заражение и новую операцию. Во время моей экспедиции в 2000 году (…), когда я был в своем лагере после того, как только что приехал из Лондона, никто не придал этому значения, потому что поначалу так казалось это небольшая проблема (... ...) Проходили дни, несмотря на боль и дискомфорт, она боролась с ними антибиотиками и обезболивающими", - сказал он.

"В те дни началась экспедиция и мы вышли в море, она находилась на корабле обеспечения. Невозможность попасть в госпиталь и условия на море стали причиной прогрессирования заражения и стало еще хуже - была затронула часть глаза. Нам пришлось срочно ее эвакуировать, и ей сделали операцию, тоже срочно, уделив первоочередное внимание удалению инфекции. Так и был нанесен эстетический ущерб но в тот момент это было не важно, главное было спасти глаз и нос от инфекции", - добавил Китин Муньоз.

После того как семья появилась на публике, фотографии с Калиной стали вирусными и вызвали много споров и обсуждений. В частности, не так интересовал публику ее нос, как атлетическое телосложение. Ситуацию принцесса решила прокомментировать.

"Я посвящаю себя тренировкам с весовыми нагрузками и здоровью тела, я спортсмен", - сказала принцесса изданию EL MUNDO.

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