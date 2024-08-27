С ожерельем из ракушек на шее: королева Нидерландов Максима позировала на пляже с мужем

Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима посетили новое мероприятие. В этот раз супруги посетили Домбург, где состоялись дебаты, поднимающие вопрос взаимосвязи туризма и пригодностью для жизни в этом регионе.

Королева надела на встречу платье от одного из своих любимых брендов Maison Natan. Это был прямой кружевной наряд синего цвета и с оригинально оформленным декольте, ведь оно было немного ассиметричным.

Платье Максима носила в сочетании с соответствующей по стилю шляпой, которую для нее создал бренд Maison Fabienne Delvigne, а также туфлями-лоферами. Также королева надела несколько браслетов и серьги с камнями, а вот ее шею украшало очень необычное ожерелье сделанное из ракушек. Вероятно это украшение ей преподнесли в качестве подарка местные жители.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

На этот курорт пара прибыла после того, как несколькими днями ранее посетили Гран-при Нидерландов "Формулы-1" на трассе Зандворт. Компанию им тогда составила дочь принцесса Алексия и племянник. Королева в тот день была в наряде зеленого оттенка.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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