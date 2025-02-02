С палками и в черном платье с прозрачным декольте: 84-летняя Нэнси Пелоси на препати "Грэмми"

Политик в вечернем образе появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила мероприятие, организованное накануне 67-й ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Политик появилась там в вечернем черном платье макси в рубчик с прозрачными вставками на рукавах и в зоне декольте.

У нее была укладка с прикорневым объемом и макияж с красной помадой. Аутфит Пелоси завершила роскошными золотыми украшениями с бриллиантами.

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

На ней была удобная розовая обувь и в руках она держала две палки, на которые опиралась, ведь в декабре прошлого года получила травму во время официальных мероприятий в Люксембурге. После этого ей успешно сделали операцию по эндопротезированию бедра.

Напомним, Нэнси Пелоси вышла с мужем в свет и продемонстрировала два образа.

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