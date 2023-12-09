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С пасынком за руку: принцесса Беатрис посетила семейный праздничный концерт Кейт Миддлтон

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
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С пасынком за руку: принцесса Беатрис посетила семейный праздничный концерт Кейт Миддлтон

Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / Фото: Associated Press

У принцессы и сына ее мужа от предыдущего романа с американкой сложились хорошие отношения. Мальчика тепло приняли в королевской семье.

Британская принцесса Беатрис - внучка покойной королевы Елизаветы, также посетила концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве под названием "Вместе на Рождество". Мероприятие уже третий год подряд организовывает принцесса Уэльская Кейт и приглашает на него своих родственников и звездных гостей.

В это раз 35-летняя принцесса Беатрис выбрала наряд в большую клетку - платье миди от бренда Beulah London, у которого был воротник-стойка, длинные рукава и широкий пояс. Спереди платье украшали белые пуговицы-бусины.

Образ Беатрис дополнила плотными колготками и ботильонами от ZARA. Также она сделала красивую укладку и макияж. Из украшений принцесса надела только несколько золотых браслетов на запястье.

Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / © Associated Press
Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / Фото: Associated Press

На рождественский концерт дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю пришла в компании мужа Эдоардо Мапелли-Моцци и своего пасынка по имени Кристофер Вульф, которого дома ласково называют Вульфи. Мальчик живет в Британии с отцом и мачехой, а его мать Дара Хуанг - в Америке.

Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / © Associated Press
Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / Фото: Associated Press

Также пара воспитывает и совместного ребенка - дочь по имени Сиенна Элизабет. Девочку они пока на публичные мероприятия не берут.

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Дата публикации
Просмотры
337
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