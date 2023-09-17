С патриотическим кулоном и в жакете с флористической вышивкой: Елена Зеленская онлайн выступила на саммите

Первая леди обратилась к международному сообществу. Она призвала поддержать Украину в восстановлении больниц, домов и оказании гуманитарной помощи.

Елена Зеленская выступила онлайн на десятом Азиатском саммите Института Милкена. Это мера, на котором лидеры бизнеса и политики обсуждают глобальные проблемы.

Первая леди отметила, что война России против Украины – это глобальная проблема, ведь ее последствия отражаются во всем мире. Зеленская рассказала, что можно сделать, чтобы остановить тренд на агрессию, который Россия пытается навязать миру. Например, можно приобщиться к Формуле мира, которую Украина предложила миру. Этот документ поднимает широкий спектр вопросов, от противодействия экоциду и восстановления продовольственной безопасности до предотвращения дальнейшей эскалации и восстановления справедливости.

"Когда кто-то говорит "война в Украине", мы говорим: это война в Европе и в глобальном мире в ХХІ веке. Когда кто-то говорит "атака на Украину", мы уточняем: это нападение на весь мировой порядок, на международные договоренности, на права. Это значит, что не только нас испытывает Россия – она испытывает на крепость мир. Позволит ли он нападение одного государства на другое, бомбардировку мирных городов, нарушение основных прав и свобод, станет ли это прецедентом, который повторится с кем-то другим?

Поэтому когда кто-то говорит "Украина защищается", мы добавляем: Украина защищает еще и общие для всех свободных людей мира ценности — право не быть убитым в собственной стране, говорить на родном языке, право жить и не бояться", — сказала первая леди.

Напоследок Елена отметила, что верит в то, что глобальные кризисы можно преодолеть только вместе.

Для своего выступления первая леди выбрала деловой аутфит. На ней был экстравагантный черный жакет с белой вставкой, украшенный белой флористической вышивкой.

На шее первой леди был патриотический кулон в виде золотистого трезубца на цепочке от украинского бренда Gunia Project, а в ушах – лаконичные серьги-полоски.

Елена завершила свой лук аккуратной укладкой и макияжем в нежных оттенках.

Напомним, Елена Зеленская на презентации проекта "Адрес детства" появилась в сером костюме-тройке и белой рубашке.

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