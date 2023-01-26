С перьям на груди: королева Максима продемонстрировала экстравагантный лук

Королева Нидерландов Максима очень много работает. А мы рады снова видеть ее на публичном мероприятии, тем более что образы, которые она демонстрирует на публике, всегда так эффектны.

Вчера, 25 января, Ее Королевское Величество посетила помещения для молодежи в качестве почетного председателя MindUS, которые занимаются проблемами психического здоровья молодых людей в Утрехте.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На встречу королева прибыла в рубашке серо-оливкового цвета и брюках клеш со стрелками и поясом на талии. Рубашка Максимы была украшена перьям и зелеными бусинами, в руках у королевы был серый плетеный клатч, а обута она была в серые туфли-лодочки на высоких каблуках.

Образ получился интересный, а вот макияжу и прическе в этот раз супруга короля Виллема-Александра не придала много значения. Волосы ее были слегка растрепаны, а на лице был едва заметный мейкап и хорошо видны морщины.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам забавное королевское фото, на котором Максима была запечатлена фотографами в тот момент, когда ветер вздернул подол ее платья к верху. Но Ее Величество не растерялась.

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