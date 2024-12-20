С пикантным вырезом на спине: принцесса Елизавета в бархатном платье сходила на концерт

23-летняя наследная принцесса Елизавета вместе с родителями королем Филиппом и королевой Матильдой, а также младшей сестрой принцесса Элеонорой посетила ежегодный рождественский концерт, состоявшийся в Королевском дворце в Брюсселе.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Принцесса роскошно выглядела в бархатном платье бордового цвета с глубоким вырезом на спине и рукавами три четверти. Елизавета обула туфли в тон из замши и в руках держала миниатюрный замшевый клатч.

Принцесса Елизавета на рождественском концерте / Фото: Getty Images

Она распустила свои длинные светлые волосы и зачесала их за уши и дополнила образ красно-золотыми серьгами-висюльками. Принцесса сделала легкий макияж, используя лишь легкую розовую помаду на губах и розовые румяна на щеках.

Принцесса Елизавета с сестрой Элеонорой на рождественском концерте / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Елизавета – одна из пяти европейских королев, которым в будущем предстоит взойти на престол.

Принцесса Елизавета на рождественском концерте / Фото: Getty Images

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