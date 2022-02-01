С пластырем на пальце и в платье с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена на брифинге

С пластырем на пальце и в платье с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Джен Псаки продемонстрировала новый аутфит.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на очередном пресс-брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.

Джен Псаки / Associated Press

На этот раз рыжеволосая красотка надела темно-бирюзовое платье с V-образным вырезом. Свой образ она дополнила аккуратной укладкой и макияжем с пышными ресницами и кофейной помадой.

Джен Псаки / Associated Press

На большом пальце у нее был голубой пластырь с изображением радуги. Видимо, Джен поранилась.

Джен Псаки / Associated Press

В прошлый раз Псаки появилась перед журналистами в закрытом платье цвета индиго с длинными рукавами.

Джен Псаки / Associated Press

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