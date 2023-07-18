С платьем принцессы Кейт произошла неприятность на публике

На днях принцесса Уэльская с семьей присутствовала на мужском финале Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне.

На публике принцесса Кейт появилась в идеальном зеленом платье миди от Roland Mouret, которое отлично сидело на ее стройной фигуре. Но, к сожалению, наряд помялся и когда принцесса Уэльская выходила на корт награждать победителя – испанского теннисиста Карлоса Алькараса, было сильно заметно, что платье стало мятым.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Однако, Кэтрин не растерялась и не расстроилась. Ведь очевидно, что платье помялось из-за того, что принцесса долго сидела на трибунах, наблюдая за матчем.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году на Уимблдоне принцесса Уэльская появилась трижды. Вспомним все ее три образа в фотографиях ниже.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская в наряде от Self Portrait / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская на Уимблдоне в жакете Balmain и юбке-плисе / Фото: Associated Press

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