С плохим здоровьем это не связано: названа другая причина отречения от престола королевы Маргрете II

Но королевский эксперт Фил Дампьер предположил, что причина ее отречения может быть совсем в другом.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В беседе с The Telegraph господин Дампьер сказал, что уход в отставку, вероятно, является стратегией, направленной на спасение брака ее сына Фредерика после слухов о том, что у него был роман с мексиканской светской львицей.

Наследного принца Фредерика, который с юности имел репутацию плейбоя, недавно преследовали слухи о том, что он изменял своей жене кронпринцессе Мэри, с которой прожил в браке 19 лет. В ноябре в сеть просочились фотографии Фредерика во время прогулки со светской львицей Женевьевой Каcановой, прогуливающейся по Мадриду. И хотя женщина публично отрицала какую-либо связь с кронпринцем, это наделало много шума в датской прессе.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Фил Дампьер считает, что королева пошла на этот шаг с отречением от трона, потому что она была бы в ужасе от распада брака и потери Мэри королевской семьей, сообщает express.

"Кажется необычайным совпадением, что она сделала это неожиданное заявление всего через пару месяцев после того, как появились слухи о том, что у наследного принца якобы был роман. Королева, возможно, думает, что они уладят свои разногласия, и это спасет их брак".

Через две недели принц и принцесса будут представлены как король и королева. Датский дворец уже объявил, под каким именем взойдет на трон новый монарх.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, в 2016 году Маргрете II заявляла, что не планирует отрекаться от своего поста монарха. "Так было всегда: оставайся столько, сколько сможешь. Так поступал мой отец и мои предшественники. И я тоже так поступлю", - говорила она.

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