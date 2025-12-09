С подиума на съемки фильма: внук королевы Маргрете II дебютировал в кино

Николай Монпеза / © Getty Images

Сын принца Иоахима Датского — Николай Монпеза — на протяжении многих лет был профессиональной моделью, а теперь попытает счастья и на большом экране.

В 2018 году парень решил оставить военную подготовку и дебютировал в качестве модели в Лондоне на показе Burberry, а затем в Париже и Токио — выйдя на подиум на шоу Dior. Это ознаменовало начало необычной карьеры для члена королевской семьи Дании.

Граф Николай Монпеза / © Датская королевская семья/Instagram

Теперь же 24-летний бывший принц решил открыть для себя новые профессиональные горизонты и снялся в кино.

Николай дебютировал в датском фильме «Доктор Глас» (Doktor Glass), экранизации одноименного романа 1905 года шведского классика Яльмара Седерберга.

«Меня всегда привлекал мир кино, поэтому было логично, когда появилась такая возможность», — признался он в интервью Vogue Scandinavia во время съемок фильма, и именно поэтому в конце прошлого лета ему пришлось переехать в Стокгольм из Австралии, где он живет со своей девушкой Бенедикте Тоуструп.

Николай Монпеза и его девушка Бенедикте Тоуструп / © Getty Images

«Я работал моделью, поэтому быть в центре внимания для меня не в новинку. Я умею обращаться с камерой и не смущаюсь публики. Я очень статичен, когда работаю моделью. Поэтому теперь я очень внимательно отношусь к своей мимике, к тому, что делаю руками; я очень осознаю, что делаю. Это другое», — сказал член королевской семьи.

Будет ли он дальше профессионально заниматься кинокарьерой — пока неизвестно. Все зависит от результата, который зритель увидит в марте 2026 года.

Напомним в 2022 году королева Дании Маргрете решила сократить численность королевской семьи и с этой целью лишила четырех своих внуков, сыновей принца Иоахима, княжеских титулов. Таким образом, Николай перестал быть принцем и сохранил лишь титул графа Монпеза, полученный им в 2008 году.