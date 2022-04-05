С подиума на войну: украинский манекенщик взял в руки автомат и пошел защищать страну

С подиума на войну: украинский манекенщик взял в руки автомат и пошел защищать страну

Украинский манекенщик из Броваров – Лев Улесов, который раньше успешно работал в Европе и дефилировал по подиуму на показах Модных домов Prada и Givenchy, теперь служит на фронте.

21-летний парень поменял подиумы мировых Недель мод и люксовые наряды на камуфляж и во второй день войны вместе со своим отцом пошел в военкомат, чтобы защищать Украину от полномасштабного вторжения РФ.

Раньше Лев работал моделью для нескольких ведущих мировых брендов, включая Givenchy, Hugo Boss и Berluti, и закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане в 2019 году.

Сегодня во время войны Лев использует свое медицинское образование, чтобы помочь на передовой в столице своей страны, и сменил дорогую одежду на камуфляж и винтовку.

"Моя задача – помогать людям, вывозить их из горячих точек, оказывать первую медицинскую помощь и вывозить людей и их тела за пределы передовой", - рассказал Лев Daily Star.

Владимира Путина манекенщик считает "старым пердуном и ублюдком". А на вопрос, что бы он сказал, если бы мог поговорить напрямую с Путиным, Лев говорит: "Я просто хочу видеть его глаза, никаких слов".

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