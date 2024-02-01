С погодой не повезло: ветер испортил прическу королеве Максиме

Ее Величество на днях посетила линию поддержки в Kindertelefoon при поддержке MindUS в Неймегене.

Максима является почетным председателем организации MindUS, которая разрабатывает программы для молодых людей, позволяющие им контролировать свое психическое здоровье.

Для нового публичного выхода королева выбрала образ в серо-синих оттенках. На ней было темно-синее платье прямого кроя длины до колен, а сверху серое шерстяное пальто. Образ дополняли серые туфли-лодочки из замши и серая сумка от Chanel, которую Максима носит часто.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также Ее Величество сделала насыщенный бордовый маникюр, надела серьги с россыпью камней и крупное кольцо на палец. Волосы ее были распущены, а когда подул сильный ветер, он изрядно испортил королеве укладку. Впрочем, Максима, как всегда, реагировала весело – много улыбалась и не придала инциденту особого значения.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали образ королевы Максимы в сером total look, когда она посетила академию дизайна.

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