"С появлением детей Рождество стало еще веселее": принц Уильям рассказал о том, как проведет праздники

В канун Рождества многим интересно знать, как проводят праздники члены британской королевской семьи.

39-летний принц Уильям встретился с Барри Алстоном на Radio Marsden и во время интервью немного рассказал о том, как они проводят праздники с семьей.

По словам Уильяма, он обожает это праздничное время, и с появлением детей праздновать Рождество стало еще веселее и интереснее. Часто Кембриджи собираются со своими родственниками, и дети вместе со своими кузенами и кузинами весело играют и проводят время.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

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Также Уильям рассказал про еще один важный аспект праздника – это еда. Когда его спросили, есть ли один аспект Рождества, без которого он не может жить, он сказал, что еда была для него очень важна во время праздничного сезона, но затем добавил: "Но я думаю, что, в целом, для меня собирать семью на Рождество - это всегда прекрасно, потому что мы довольно редко видимся вот так за столом все вместе".

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Елизавета II приняла решение отменить праздничный обед для родственников, который хотела организовать в Виндзоре, и этому тоже есть причина.

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