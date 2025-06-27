С принцессой Дианой в центре: Чарльз Спенсер поделился редким семейным снимком

Семья Спенсер, конец 80-х / © Instagram Чарльза Спенсера

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На снимке запечатлен его отец граф Джон Спенсер, его вторая супруга Рейн Спенсер, которая приходилась мачехой его детям, а также принцесса Диана, ее сестры Джейн и Сара и собственно сам Чарльз.

«Пытаюсь вспомнить, для чего была эта довольно официальная семейная фотография — на ней мои сестры и зятья, по бокам от моего отца и мачехи, у подножия главной лестницы (в центральном коридоре, известном как Салун) в @althorphouse в конце 80-х. Возможно, это было как-то связано с 65-летием моего отца в январе 1989 года?

© Instagram Чарльза Спенсера

Определенно, во всем этом чувствуется дух 80-х…

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Меня всегда интриговали внутренние снимки из прошлого Элторпа. Этих огромных канделябров больше нет на лестнице, а стены Салуна теперь белые», — написал в подписи Чарльз.

Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, кто такая Рейн Спенсер и почему принцесса Диана ее ненавидела.