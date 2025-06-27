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С принцессой Дианой в центре: Чарльз Спенсер поделился редким семейным снимком
Младший брат принцессы Дианы поделился новым фото своей большой семьи.
На снимке запечатлен его отец граф Джон Спенсер, его вторая супруга Рейн Спенсер, которая приходилась мачехой его детям, а также принцесса Диана, ее сестры Джейн и Сара и собственно сам Чарльз.
«Пытаюсь вспомнить, для чего была эта довольно официальная семейная фотография — на ней мои сестры и зятья, по бокам от моего отца и мачехи, у подножия главной лестницы (в центральном коридоре, известном как Салун) в @althorphouse в конце 80-х. Возможно, это было как-то связано с 65-летием моего отца в январе 1989 года?
Определенно, во всем этом чувствуется дух 80-х…
Меня всегда интриговали внутренние снимки из прошлого Элторпа. Этих огромных канделябров больше нет на лестнице, а стены Салуна теперь белые», — написал в подписи Чарльз.
Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, кто такая Рейн Спенсер и почему принцесса Диана ее ненавидела.