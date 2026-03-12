С принцессой Кейт и сестрой короля Чарльза произошел конфуз на публичном мероприятии

Принцесса Кейт и принцесса Анна / © Getty Images

Две королевские особы, как видно на фотографиях, приветствовали друг друга несколько необычно. Традиционно члены королевской семьи здороваются поцелуем в щеку, однако принцесса Кейт и принцесса Анна не стали использовать такой подход находясь в аббатстве.

Многие британские издания разбирали этот момент со службы и пришли к выводу, что двум принцессам поприветствовать друг друга традиционным поцелуем и объятиями мешали аксессуары и украшения, которые они носили в этот день. Как пишет womanandhome, Кейт и Анна просто не могли поцеловать друг друга в щеку, не изгибаясь и не принимая неестественных позы, а все это посреди Вестминстерского аббатства выглядит не самым достойным образом.

И Кейт, и принцесса Анна дополнили свои элегантные образы головными уборами, которые могли бы сделать такое приветствие непрактичным. Шляпа принцессы Уэльской была особенно широкополой и эффектной, поэтому, хотя принц Уильям и смог поцеловать свою тетю в щеку, когда пришло время Кейт поздороваться, проблема со шляпой, как полагают, стала очевидной причиной, из-за которой она не сделала этого.

Говорят, что принцесса Анна в шутку послала Кейт воздушный поцелуй, а затем нежно положила руку на руку Анны, и они вместе посмеялись.