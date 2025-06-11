С принцессой Нидерландов произошел несчастный случай: какие последствия и заявления дворца

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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21-летнюю принцессу Нидерландов Катарину-Амалию — дочь Максимы и Виллема-Александра — госпитализировали после падения с лошади.

«Принцесса Оранская сегодня сломала верхнюю часть руки, упав с лошади. Ей предстоит операция в UMC Utrecht. Более подробная информация появится, как только станет ясно, какие возможные последствия это может иметь для официальных обязательств и других соглашений», — говорится в официальном заявлении королевского дворца.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия с раннего возраста занимается конным спортом, поэтому это был первый случай, когда она получила серьезную травму из-за своего увлечения. Когда произошел несчастный случай, мать девушки была на рабочей встрече, которую покинула раньше, чем было запланировано. Сообщили об инциденте королеву по по телефону и момент, когда она узнала о травме дочери попал на видео.

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Напомним, что у короля и королевы три дочери — Амалия, Алексия и Ариана и все они названы особенными именами, которые имеют важный смысл.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press