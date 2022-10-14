С прозрачным декольте и в изумрудах: королева Максима на вечернем приеме

Королевская чета Нидерландов провела три дня с визитом в Швеции. Эти дни были насыщенными на разные события и мероприятия и завершился королевский визит концертом, где дамы блистали в вечерних платьях.
51-летняя аргентинка и королева Нидерландов Максима произвела впечатление появившись на публике в платье от Iris van Herpen, верхняя часть которого была прозрачной. Платье это, не новое, а любимое у королевы. В нем мы видели Максиму на публике в 2021 году.
Вечерний образ Максима дополнила изумрудными украшениями – бриллиантовым колье с крупным изумрудом и серьгами-висюльками с такими же камнями. Большой изумруд на ожерелье происходит из поместья Вильгельмины Прусской, он подвешен на колье из бриллиантов из частной коллекции королевы Максимы.
Также королева сделала насыщенный макияж и укладку, а в руках держала изумрудный клатч. Ее супруг в этот вечер был в черном смокинге, белой рубашке и с бархатной синей бабочкой.
На этом концерте мы обратили внимание на шведскую принцессу Софию, которая показала больше, чем хотела, надев мерцающее голубое платье, расшитое пайетками от кутюр Ida Lanto.
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