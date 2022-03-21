С птицами мира на груди: жена мэра Киева Наталья Кличко поддержала Украину на мероприятии в Берлине

С птицами мира на груди: жена мэра Киева Наталья Кличко поддержала Украину на мероприятии в Берлине

Супруга мэра Киева Наталья Кличко находится в Берлине и делает все, чтобы помогать Украине в эти сложные военные времена.

Наталья одета в черный свитшот с изображением руки своего мужа, в руке изображены две птицы, прислонившие клювы к друг другу. Мероприятие под названием "Звуки мира" было организовано с целью потребовать прекращение войны в Украине.

Наталья Кличко / Getty Images

"Звуки мира" — это движение на культурной сцене Германии, направленное на продвижение инициатив, направленных на прекращение войны и оказание гуманитарной помощи.

Наталья Кличко / Getty Images

Наталья Кличко / Getty Images

Ранее Наталья Кличко выступила на митинге в Германии. Она вышла на сцену с флагом Украины на плечах и спела гимн нашей страны.

Наталья Кличко / Getty Images

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