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С пудровым воротником-шарфом и пикантным вырезом: пресс-секретарь Байдена на брифинге в Вашингтоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
270
Время на прочтение
1 мин
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С пудровым воротником-шарфом и пикантным вырезом: пресс-секретарь Байдена на брифинге в Вашингтоне

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый деловой образ.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в очередном брифинге в Вашингтоне.

У женщины прекрасное чувство стиля, и она каждый раз тщательно продумывает свой аутфит, в котором появляется на работе.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

На этот раз Карин предстала перед журналистами в темно-зеленом костюме, состоявшем из жакета и брюк. Его она дополнила пудровой блузкой с воротником-шарфом с драпировкой и длинными лентами, выглядывающими из рукавов. В зоне декольте был пикантный вырез.

Жан-Пьер уложила свои фирменные кудри, сделала макияж с медно-персиковыми тенями, украсила уши золотыми серьгами с камнями и завершила лук красным маникюром.

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в коралловом мини-платье и жемчугах.

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Дата публикации
Просмотры
270
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