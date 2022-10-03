С пушистым котом и на ковре с узором: пес Патрон показал, чем занимался у бабушки

Пес Патрон побывал в гостях у бабушки – мамы его хозяина Михаила. Там он сфотографировался и опубликовал снимки в Instagram.

Он признался, что ему нравится проводить время у бабушки, ведь она его и погладит, и накормит.

Там Патрон отдыхал с котом Рыжиком. Они вдвоем лежали и кайфовали на ковре с узором после вкусного ужина.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Были у мамы Михаила. Я еще один внук, которого за ушком пошкребут, животик пунь-пунь, на тебе кусок чего-то вкусного. Михаил тогда: "Ну мама, не корми его со стола!" А она такая замечательная: "Так что дитя должно голодным быть?! Смотри, как просит!

И кот у бабушки есть, который совсем от меня не убегает (привет, Том). Зовут Рыжик. Ой! И с войны на ротацию пришел брат Михаила. Вот я его зализал всего! Так я передал всем солдатам привет через него. Но он только посмеялся, и сказал, что не будет лизать их от меня. Ну и пускай. Мое дело передать.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Вас бабушки тоже, когда видят, закармливают и любят? У моего друга Руби бабушки остались в Запорожье, и он очень за них переживает. Теперь мы переживаем за них вдвоем. Очень мечтаю, чтобы @ruby_the_refugee скорее вернулся домой и лизнул своих бабушек", — написал пес.

Напомним, ранее Патрон поделился иллюстрациями, на которых изображены погибшие украинцы.

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